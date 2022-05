Barley bei Festakt zum 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz ist zwei Jahre älter als die Bundesrepublik Deutschland. Zum 75. Geburtstag laden Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Landtagspräsident Hendrik Hering am Verfassungstag an diesem Mittwoch (18. Mai) rund 500 Gäste in das Staatstheater nach Mainz (11.00 Uhr) ein. Festrednerin ist die Vizepräsidentin im Europäischen Parlament, Katarina Barley (SPD).