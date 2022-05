Ukrainern soll Weg in Arbeitsmarkt erleichtert werden

Bei der Aufnahme ukrainischer Fl├╝chtlinge in Rheinland-Pfalz geht es zun├Ąchst darum, den Menschen Schutz zu bieten, eine Unterkunft und psychosoziale Betreuung. "Sie kommen nicht, um das Fachkr├Ąfteproblem zu l├Âsen", betont Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Dennoch sollen die Fl├╝chtlingen auch die Chance auf eine Besch├Ąftigung erhalten, da der Zugang zum Arbeitsmarkt auch ihre Integration in die Gesellschaft erleichtern kann.

Die Bundesagentur f├╝r Arbeit hat f├╝r Fl├╝chtlinge aus der Ukraine eine Sonderhotline eingerichtet. "Mitarbeiter geben dort Gefl├╝chteten Informationen zur Arbeits- und Ausbildungssuche in russischer und ukrainischer Sprache", erkl├Ąrt Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur f├╝r Arbeit. Au├čerdem gebe es f├╝r die Fl├╝chtlinge eine spezielle Internetseite mit Informationen zu Unterst├╝tzungsangeboten der Arbeitsagentur.

Nach dem Bund-L├Ąnder-Beschluss von Anfang April werden Gefl├╝chtete aus der Ukraine ab 1. Juni in die Betreuung der Jobcenter wechseln. Damit erhalten sie ab dem Wechsel Leistungen der Grundsicherung. "Ich sehe darin einen gro├čen Vorteil f├╝r die gefl├╝chteten Menschen", sagt Schulz. "In den Jobcentern haben wir einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen, weil Leistungen zum t├Ąglichen Leben, Finanzierung des Wohnraums, Beratung und Vermittlung oder F├Ârderung von Qualifizierungen geb├╝ndelt in einer Hand liegen."