Verwaltung: Mehr als jedes fünfte Programm ist Open Source

In großem Umfang werden Open-Source-Lösungen nach Angaben des Ministeriums etwa bei der Komprimierung oder Übertragung von Dateien sowie bei der Verarbeitung von PDF-Dokumenten verwendet. Als weiteres Beispiel werden Web-Browser genannt. Dazu gehört etwa Mozilla Firefox . Auch Chrome und Safari setzen auf Open-Source-Lösungen auf.

In grĂ¶ĂŸerem Umfang werden Open-Source-Anwendungen fĂŒr Server genutzt, also fĂŒr Computer, die andere EndgerĂ€te mit Informationen oder Diensten versorgen. Hier wird auch in Unternehmen oft das Betriebssystem Linux verwendet, wĂ€hrend auf Arbeitsplatz-Computern die Microsoft-Plattform Windows dominiert. Allerdings engagiere sich Rheinland-Pfalz zusammen mit anderen BundeslĂ€ndern beim Projekt eines auf Open-Source-Lösungen beruhenden "souverĂ€nen Arbeitsplatzes fĂŒr die öffentliche Verwaltung", erklĂ€rte Schweitzer.