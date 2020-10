Neues Risikogebiet

Nürnberg überschreitet Warnschwelle bei Corona

16.10.2020, 17:20 Uhr | dpa

Corona hat Bayern fest im Griff: Nun hat Nürnberg hat den kritischen Warnwert für Neuinfektionen überschritten. Damit muss die Stadt verschärfte Regeln einführen.

Mit Nürnberg hat nach Augsburg und München nun auch die dritte bayerische Großstadt die Warnschwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sei am Freitag auf 51,9 gestiegen, teilte das städtische Gesundheitsamt mit. Damit treten jetzt verschärfte Regeln in Kraft.



Insgesamt zählt Nürnberg bisher 2.577 Infektionen, das sind 63 mehr als am Vortag. 398 Menschen befänden sich aktuell in Quarantäne. Die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen in Nürnberg beträgt 58. Auf den Intensivstationen der Nürnberger Krankenhäuser werden den Angaben zufolge derzeit sechs Patienten beatmet. 28 an Covid-19 Erkrankte würden auf Normalstationen behandelt.