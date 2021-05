Für Stadtteilentwicklung

Nürnberg bekommt "Bundespreis kooperative Stadt"

08.05.2021, 16:18 Uhr | t-online

Nürnberg fördert die Entwicklung seiner Stadtteile ausgezeichnet. Die Stadt hat einen Preis für drei Projekte bekommen.

Die Stadt Nürnberg hat zusammen mit zwölf weiteren Städten vom Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik den "Bundespreis kooperative Stadt" verliehen bekommen. Nürnberg hatte sich gleich mit drei Projekten beworben, die gemeinsam von der Jury herausgehoben wurden. Das Preisgeld beträgt 15.000 Euro. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Mit dem Bundespreis zeichnet die Gemeinschaftsinitiative Kommunen aus,

die durch verschiedene Aktivitäten und Beispiele die Arbeit von Bürgern, Vereinen, Nachbarschaftsgruppen und soziokulturellen Akteuren aktiv fördern und so zu einer breiten Mitwirkung an und Mitgestaltung von städtischen Räumen beitragen.

Nürnberger zufrieden in ihren Stadtteilen

Stadtentwicklung gehe nur mit, nicht gegen die Menschen vor Ort, wird Oberbürgermeister Marcus König in der Mitteilung zitiert. "Ein hohes Maß an Kooperation trägt auch zu einem hohen Maß an Zufriedenheit mit dem

Wohnquartier bei. Umfragen bestätigen uns, dass ein überwiegender Teil

der Nürnbergerinnen und Nürnberger gerne in der Stadt lebt“, so der

Oberbürgermeister.

Die ausgezeichneten Projekte sind "Raumkompass – Dein Raum für Kultur", die Nürnberger Vereins- und Ehrenamtsakademie und die Stadtteilkoordination. Dabei handelt es sich um eine Vermittlungsstelle für von Raumnot betroffene Kunst-, Kultur- und Kreativschaffende, eine Akademie zur Verbesserung der Voraussetzungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Nürnberg und ein Projekt für Stadtteilnetzwerke und Stadtteilpaten.