Nürnberg

Mädchen sollen Waren im Wert von 3700 Euro geklaut haben

22.07.2021, 15:47 Uhr | dpa

Zwei Mädchen sollen in einem Nürnberger Einkaufszentrum Waren im Wert von fast 4000 Euro geklaut haben. Als die beiden 13-Jährigen am Mittwoch ein Geschäft im Stadtteil Langwasser verließen, löste die Diebstahlsicherung den Alarm aus, berichtete eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Als eine Mitarbeiterin die Mädchen ansprach, sei eines geflüchtet, das andere habe von der Angestellten festgehalten werden können.

Eine Streife fand bei der 13-Jährigen originalverpackte Gegenstände im Wert von rund 3700 Euro. Das Mädchen habe dafür keinerlei Belege vorlegen können. Bei den mutmaßlich geklauten Gegenständen handelte es sich laut Polizei unter anderem um Bekleidung, Kosmetika und Nahrungsmittel. Das strafunmündige Mädchen sei an die Eltern übergeben worden. Die Identität des anderen Mädchens habe ebenfalls ermittelt werden können.