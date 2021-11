Nürnberg

Herbert benennt Kader für Basketball-Auftakt

24.11.2021, 18:57 Uhr | dpa

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat Fabian Bleck, Len Schoormann, Filip Stanic und Lukas Wank für den Auftakt der WM-Qualifikation 2023 am Donnerstagabend (19.00 Uhr/ Magentasport) in Nürnberg gestrichen. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwochabend. Herbert musste seinen Kader mit bisher 16 Spielern verkleinern, er darf nur zwölf Spieler für eine Partie berufen. Nicht zur Verfügung stehen dem 62 Jahre alten Kanadier alle sieben NBA-Profis sowie sämtliche Akteure von Meister Alba Berlin und Bayern München. Auch die deutschen Euroleague-Spieler im Ausland können wegen Terminkollisionen nicht spielen.