Nürnberg

Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Kapitän Reimer

04.04.2022, 14:48 Uhr | dpa

Die Nürnberg Ice Tigers setzen weiter auf die Dienste von Kapitän und Rekordspieler Patrick Reimer. Der 39 Jahre alte Stürmer hat seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Dies teilte der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag wenige Tage vor dem Start der Playoffs mit. Reimer geht damit bereits in seine elfte Saison in Nürnberg. Er ist bei den Ice Tigers in den Kategorien Spiele, Tore, Vorlagen und damit auch Scorerpunkte führend.

"Ich habe nach wie vor unglaublich viel Spaß in der Kabine und auf dem Eis, fühle mich gesundheitlich sehr gut und freue mich darüber, dass ich den Weg der Ice Tigers ein weiteres Jahr begleiten darf", erklärte Reimer, der 2018 bei Olympia in Pyeongchang mit der Nationalmannschaft sensationell Silber gewonnen hatte.

"Patricks Anteil an unserer positiven Entwicklung ist nicht hoch genug einzuschätzen. Seine Leistungen auf dem Eis und sein Charakter in der Kabine sind ein elementarer Baustein für die Nürnberg Ice Tigers", befand Sportdirektor Stefan Ustorf.