"Intensiver Geruch"

Polizei kommt Marihuana-Anlage in Wohnung auf die Spur

25.04.2022, 12:34 Uhr | t-online

Marihuana-Pflanze (Symbolbild): In einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt haben Polizisten eine Aufzucht-Plantage entdeckt. (Quelle: Amaresh Narrox/imago images)

Wegen "intensiven Geruchs" ist die Polizei einer Marihuana-Anlage in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt am Wochenende auf die Schliche gekommen.



Am Freitagabend verursachte der "intensive Geruch von Marihuana" einen Einsatz im Nürnberger Süden, erklärt das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Mitteilung. Die Beamten wurden gleich in größerem Stil fündig.

Weil sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Katzwanger Straße "verdächtiger Geruch" ausbreitete, verständigten Anwohner gegen 18 Uhr am Freitag die Polizei. Als die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ankamen, konnten auch sie den typischen Geruch aus einer Wohnung deutlich wahrnehmen, heißt es.

Sie öffneten daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung: Dort fanden sie nicht nur den 30-jährigen Inhaber der Wohnung, sondern auch auf eine "kleine Aufzuchtanlage für Marihuana". Außerdem fanden die Polizisten Cannabissamen sowie "bereits geerntete Marihuanadolden". Sie stellten alles sicher.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 30-Jährigen eingeleitet.