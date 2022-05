Aktualisiert am 11.05.2022 - 14:11 Uhr

Auch zwei Tage nach dem Feuer in einem Nürnberger Kita-Neubau kämpft die Feuerwehr weiter gegen Glutnester an. Der Bauschutt brenne weiter – das Gebäude müsse deshalb komplett abgerissen werden.

Der vor zwei Tagen in Brand geratene und völlig zerstörte Kita-Neubau muss komplett abgerissen werden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Denn auch zwei Tage nach dem verheerenden Brand kämpft sie weiter gegen Glutnester an.