Nürnberg Ice Tigers holen Torwart Hungerecker aus Berlin

Die N├╝rnberg Ice Tigers haben einen neuen Torwart verpflichtet. Leon Hungerecker kommt von Meister Eisb├Ąren Berlin. Wie die N├╝rnberger am Freitag mitteilten, erh├Ąlt der 24-J├Ąhrige einen Zweijahresvertrag. Er bildet k├╝nftig mit Niklas Treutle das Torh├╝terduo der Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Hungerecker absolvierte in der abgelaufenen Saison f├╝r die Eisb├Ąren seine ersten beiden DEL-Spiele. Sonst kam er mit einer F├Ârderlizenz f├╝r die Lausitzer F├╝chse in der DEL2 zum Einsatz.