"Club" verliert Schlussakt gegen Schalke: Klauß sauer

Robert Klau├č verschwand erstmal in Richtung Kabine. Der Trainer des 1. FC N├╝rnberg war nach dem verlorenen Schlussakt in der 2. Fu├čball-Bundesliga gegen den neuen Meister FC Schalke 04 sauer auf den Schiedsrichter. "Das war reiner Selbstschutz", r├Ąumte Klau├č auf der Pressekonferenz nach dem 1:2 (0:1) ein. Sonst w├╝rde er nach dem Schlusspfiff immer zuerst auf den Rasen laufen, diesmal wollte der "Club"-Coach dem Referee aber lieber aus dem Weg gehen.

Klau├č nervte extrem, dass Mittelfeldspieler Lino Tempelmann nach einem Foul von Ko Itakura in der zweiten H├Ąlfte ausgewechselt werden musste. Tempelmann verletzte sich ausgerechnet am letzten Spieltag am Innenband im Knie. "Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist", berichtete Klau├č und erg├Ąnzte in Richtung Schiedsrichter Sascha Stegemann sauer: "Ich bei├če mir auf die Zunge."