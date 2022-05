Hochhaus im Innenbereich mit rund 45 Graffiti verschandelt

Der Innenbereich eines Hochhauses in N├╝rnberg ist mit rund 45 Graffiti verschandelt worden. Es handele sich vor allem um Schriftz├╝ge, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Sie seien am Samstag im Eingangsbereich, dem Treppenhaus und im Aufzug des Geb├Ąudes im Stadtteil Langwasser angebracht worden. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 23 000 Euro. Wer f├╝r die Graffiti verantwortlich ist, wissen die Ermittler noch nicht. Die Polizei sucht nach m├Âglichen Zeugen.