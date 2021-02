Vier Männer in Haft

Polizei beschlagnahmt Drogen und Goldbarren bei Razzia

25.02.2021, 17:01 Uhr | dpa, t-online

Ein Fahrzeug der Polizei (Symbolbild): Einsatzkräften ist in Stuttgart und Umgebung ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

Großer Schlag gegen den Drogenhandel in Baden-Württemberg: Die Polizei hat mehrere Männer festgenommen und unter anderem Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Bei einer großangelegten Razzia in Stuttgart und der Umgebung hat die Polizei vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag durchsuchten am Mittwoch mehr als hundert Polizeibeamte Wohnungen, Fahrzeuge, Tresore sowie Schließfächer in Stuttgart, Böblingen, Sindelfingen (Kreis Böblingen) und Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg).

Dabei fanden die Einsatzkräfte mehrere Kilo Heroin, Kokain und Marihuana, hochwertige Münzen und Uhren, mehrere Tausend Euro Bargeld und Goldbarren. Die vier Männer im Alter von 25, 34, 38 und 47 Jahren kamen noch am Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihnen wird Rauschgifthandel im großen Stil vorgeworfen.