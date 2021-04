Stuttgart

Heftige FDP-Kritik an grün-schwarzen Plänen für Nahverkehr

06.04.2021, 11:15 Uhr | dpa

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sieht die von den Grünen und CDU geplante Garantie für den Nahverkehr äußerst kritisch. Es drohe eine Kostenexplosion, sagte Rülke am Dienstag in Stuttgart. Das Vorhaben zwinge die Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs dazu, dass alle Orte im Südwesten von fünf Uhr früh bis Mitternacht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sein müssen. "Damit kommt zwangsläufig eine Kostenlawine auf die Kreise und Kommunen zu, die das bezahlen müssen."

Die Spitzen von Grünen und CDU im Südwesten haben sich am Karsamstag auf ein siebenseitiges Papier verständigt, das als Grundlage für die Koalitionsverhandlungen gelten soll. Grüne und CDU wollen in der Neuauflage des Regierungsbündnisses die Verkehrswende vorantreiben. Wichtig dabei: Das Land will zudem die Grundlage dafür schaffen, dass die Kommunen eine Nahverkehrsabgabe einführen können.

Rülke monierte: "Die Kommunen werden also erst gezwungen, enorme Kosten in Kauf zu nehmen und müssen dann aus der faktischer Not heraus eine neue Steuer zur Schröpfung der Bürger einführen." Wenn das Land diesen Standard wolle, dann solle es ihn auch selber finanzieren. Besonders scharf kritisierte der FDP-Fraktionschef bei diesem Thema die CDU. "Nur um bei den Grünen weiterhin am Katzentisch in der Regierung sitzen zu dürfen, wird mit Taschenspielertrick eine neue Steuer erfunden und die Schuld dann bei Kreisen und Kommunen abgeladen. Bluten müssen dann die Steuerzahler."

Die CDU hatte in der Vergangenheit Plänen für eine Nahverkehrsabgabe immer eine Absage erteilt.