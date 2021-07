"Tolerieren keine kriminellen Aktivitäten"

Baden-Württemberg verbietet Rockergruppe "Black Warriors MC"

14.07.2021, 13:07 Uhr | AFP

Nach einer Razzia im Südwesten hat der Innenminister die Rockergruppe "Black Warriors MC" verboten. Es hatte Fälle von Gewalt, Drogenhandel und anderen Straftaten gegeben.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Rockergruppe "Black Warriors MC" verboten. Die Gruppe mit Regionalen Untergruppen in Sigmaringen und Überlingen sei durch eine erhebliche Zahl von Straftaten, Gewalt und schwunghaften Drogenhandel aufgefallen, erklärte das Landesinnenministerium in Stuttgart am Mittwoch. Einzelne Funktionäre und Mitglieder wurden demnach in der Vergangenheit zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

"Wir tolerieren keine kriminellen Aktivitäten von Rockern – auch nicht, dass Konflikte aus diesem Milieu bei uns mit Gewalt ausgetragen werden", erklärte Strobl. In den Morgenstunden fanden Durchsuchungen in einem Vereinsheim in Tübingen sowie bei zwölf Funktionären der Gruppe in der Region Freiburg und Stuttgart statt. Bei der Razzia waren insgesamt 150 Polizeibeamte im Einsatz.