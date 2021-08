Ab Montagmorgen

Bahnstreik in Stuttgart – das sollten Sie wissen

20.08.2021, 13:47 Uhr | dpa, AFP, vk

Die Lokführergewerkschaft GDL geht in eine neue Streik-Runde. Das könnte erneut massive Zugausfälle und Verspätungen bei der Deutschen Bahn und der S-Bahn Stuttgart bedeuten. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Die Lokführergewerkschaft GDL legt wieder die Arbeit nieder. Fahrgästen der Deutschen Bahn drohen erneut bundesweit zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen. Auch der Zugverkehr in Stuttgart ist von den Streiks betroffen. Laut GDL-Chef "streiken sie für mehr Löhne, für den Schutz ihrer Rente".

Die Personenzüge wie auch die gesamte Infrastruktur der Bahn werden bis Mittwoch, zwei Uhr, bestreikt, kündigt die GDL am Freitag an. Der Streik im Güterverkehr beginnt bereits am Samstagnachmittag, Montagfrüh soll der Personenverkehr hinzukommen. Die Arbeitsniederlegung, die die Passagiere direkt trifft, soll also 48 Stunden lang anhalten. Die Einschränkungen dürften sich bis weit in den Mittwoch hineinziehen, auch wenn der Arbeitskampf offiziell um zwei Uhr früh endet.

Die Fahrgäste müssen mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr sowie bei der S-Bahn rechnen. Informationen zu den Ersatzfahrplänen liegen am Freitagmorgen noch nicht vor. Während der Streiktage bietet die Bahn eine kostenlose Info-Hotline unter 08000 99 66 33 an.

Die Bahn bittet darum, für Montag und Dienstag vorgesehene Fernverkehrsreisen wenn möglich zu verschieben. Die Ticket-Gültigkeit wird wie beim vergangenen Streik ausgeweitet, sodass sie auch nach der Arbeitsniederlegung noch nutz- oder stornierbar sind. Zudem können Tickets für Fahrten, die in den Zeitraum des Streiks fallen, flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden.

Explizite Informationen über die genaue Lage im Stuttgarter Nahverkehr fehlen am Freitagmorgen noch. Wahrscheinlich ist, dass die S-Bahn Stuttgart während der Streiktage erneut ein deutlich reduziertes Fahrplanangebot bieten und nach einem Streikfahrplan fahren wird. Dieser entsprach beim vorangegangenen Streik im Wesentlichen einem Stundentakt auf den S-Bahn-Linien.

Für die Busse und Stadtbahnen des VSS ist bislang noch kein Streik ausgerufen. Aufgrund von höheren Fahrgastzahlen kann es aber auch hier trotzdem zu Verzögerungen kommen.

Auf manchen Strecken innerhalb der Stadt bieten Busse und Stadtbahnen gute Alternativen – auf anderen hingegen dauert die Fahrt mit den VSS-Verkehrsmitteln deutlich länger. Bei der Fahrplanauskunft des VSS können Sie sich über aktuelle Verbindungen und Alternativen informieren.

In Stuttgart können statt der S-Bahnen innerhalb des Einzugsgebietes auch Car Sharing-Angebote, Taxis oder Fahrunternehmen wie Uber genutzt werden.

Wer jetzt von der Bahn auf das Auto umsteigt, muss sich an einigen Orten auf Staus und Einschränkungen einstellen. Durch das wahrscheinlich erhöhte Verkehrsaufkommen während des Streiks kann es an Baustellen und gesperrten Straßen für Autofahrer noch länger dauern. Hier finden Sie eine Übersicht über aktuelle Baustellen und Sperrungen.

"Es ist nicht das Ziel, den Eisenbahnverkehr lahm zu legen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Freitag in Berlin. "Sondern es ist das Ziel, bessere Einkommen zu erreichen, die Kleinstrente zu schützen." Er begründete den erneuten Arbeitskampf mit einem "Stillstand" bei der Angebotsverbesserung durch die Bahn – dieser führe zum "Stillstand der Züge".

In der vergangenen Woche hatte es bereits zweitägige Streiks der GDL im Personenverkehr gegeben. In dem Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Die Bahn will die Erhöhung in Stufen auf später verteilen bei einer längeren Laufzeit.

Die Deutsche Bahn hat den angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft GDL als "völlig überflüssige" Belastung der Kunden kritisiert.