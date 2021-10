Ausgelöst durch Elektrobus?

Großbrand in Stuttgarter Busdepot – Dach einsturzgefährdet

01.10.2021, 11:05 Uhr | t-online, dpa

Großbrand in Stuttgart: In einem Busdepot des Verkehrsbetreibers SSB sind mehrere Busse in Brand geraten. (Quelle: dpa)

In einem Busdepot des Stuttgarter Verkehrsbetreibers SSB geraten mehrere Busse in Brand. Schnell greifen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. (Quelle: dpa)

Großeinsatz der Feuerwehr in Stuttgart: In einem Busdepot ist ein Feuer ausgebrochen. Über der Stadt war eine große Rauchsäule zu sehen – Anwohner hörten Explosionsgeräusche.

In einem Stuttgarter Busdepot hat es am Donnerstagabend einen Großbrand gegeben: Sechs Menschen wurden verletzt, mindestens 20 Busse zerstört. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Stadtweit war der Brand zu vernehmen: Reifen, die im Feuer platzten, lösten demnach Explosionsgeräusche im Stadtgebiet aus.

Auch am Freitag beschäftigte der Vorfall weiter die Feuerwehr in Stuttgart. Wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, überwachen derzeit noch mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr die Brandnester. Außerdem sei das Dach des Depots einsturzgefährdet.

Zwei Personen wurden bei dem Brand laut einem Bericht des SWR mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte gegen 22.45 Uhr gelöscht werden. Die Feuerwehr war auch in der Nacht weiter im Einsatz, um Brandnester zu bekämpfen und aufzuräumen. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Schaden soll sich auf rund zehn Millionen Euro belaufen.

Ausgebrannte Busse in einem Stuttgarter Depot: Die Brandursache ist unklar. (Quelle: Andreas Rosar/dpa)



Großbrand in Stuttgart: Riesige Rauchsäule über der Stadt

Auf Twitter hatte die Polizei die Anwohner des Busdepots am Abend gewarnt: "Gegen 20 Uhr kam es zu einem Großbrand in einem Fzg-Depot an der Ulmer Straße. Die Feuerwehr und unsere Kollegen sind vor Ort. Meidet das betroffene Gebiet. Schließt Fenster & Türen und schaltet Lüftungen & Klimaanlagen ab", hieß es in dem Post. Gegen 1 Uhr nachts gab es dann Entwarnung.

Das Innenministerium von Baden-Württemberg warnte Anwohner über die NINA-Warn-App. Auf Fotos im Internet war eine große Rauchsäule über dem Stuttgarter Osten zu sehen. Ein Hubschrauber kreiste am Abend über dem Gebiet.

Auch aus der Ferne ist eine dicke Rauchwolke zu sehen: Die Ursache ist noch unklar. (Quelle: Privat/t-online)



Ob ein technischer Defekt zum Ausbruch des Brandes geführt habe oder Brandstiftung, müsse noch ermittelt werden, hieß es im SWR. Erste Befürchtungen waren demnach, dass ein Elektrobus die Ursache für den Brand gewesen sei. Das sei aber nicht bestätigt.

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) habe sich am Abend vor Ort einen Überblick über die Lage verschafft. Ob der Brand Auswirkungen auf den Busbetrieb haben werde, sei noch unklar, teilte ein SSB-Sprecher am Freitagmorgen mit. Zuvor hatte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart mitgeteilt, dass auf SSB-Buslinien zu Betriebsbeginn mit Beeinträchtigungen zu rechnen sei.