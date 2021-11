"Jetzt geht es Schlag auf Schlag"

Rapper Massiv eröffnet "Babas Döner"-Imbiss in Stuttgart

01.11.2021, 17:03 Uhr | MaM, t-online

Der Rapper Massiv bringt Döner mit einer eigenen Imbisskette über die Grenzen der Hauptstadt. Seine nächste Filiale soll nun in Stuttgart eröffnen – ein Polizeieinsatz ist dabei nicht ausgeschlossen.

Der Rapper und Schauspieler Massiv, der mit bürgerlichem Namen Wasiem Taha heißt und durch die Serie "4 Blocks" bekannt geworden ist, eröffnet in Stuttgart-Ost eine Filiale seiner Döner-Imbisskette. Wie örtliche Medien berichten, klebt an einem Schaufenster in der Wagenburgstraße bereits ein Logo des begehrten Imbisses. Mit dem Slogan "Babas Döner – Made in Berlin by Massiv" kündigt der Rapper dort seine baldige Ladeneröffnung an.

Auch auf Instagram kündigte der Rapper am Sonntag die Eröffnung seiner Imbisskette an. "Babas Döner eröffnet demnächst in Stuttgart. Augen und Ohren offen halten", sagte Taha in seiner Story. Doch damit nicht genug: Auch bezüglich Mannheim, Saarbrücken und der Schweiz, kündigte der Rapper an, es sei "alles in Planung".

Nach der Eröffnung von "Babas Döner" in Stuttgart sollen auch zwei Filialen in Berlin ihre Türen für Besucher öffnen. "Jetzt geht es Schlag auf Schlag", so Teha.

"Babas Döner" in Stuttgart: Kommt es zum Polizeieinsatz?

Die Filiale in Stuttgart wäre die dritte des Rappers, der zu Beginn des Jahres ankündigte, mit einer eigenen Döner-Imbisskette durchstarten zu wollen, um so den berüchtigten Berliner Döner auch in andere Städte zu bringen. Die erste Filiale eröffnete er in Frankfurt, die zweite in Offenbach.

Trotz Corona-Pandemie kündigte der Rapper im Frühjahr aus diesem Anlass auf seinem Instagramkanal eine "Riesenparty" an und rührte ordentlich die Werbetrommel. Seinen Döner gab es am Wochenende der Eröffnung in Offenbach für nur einen Cent – entsprechend groß war der Andrang. So immens, dass sogar die Polizei anrücken musste, um die Gäste zum Abstand halten und Maske tragen zu ermahnen, wie die "op-online" berichtet.

Schon zuvor war der Rapper wegen seiner Haltung gegenüber den Corona-Maßnahmen sowie Äußerungen, die einen Glauben an Verschwörungstheorien nahelegen, in die Kritik geraten.