Stuttgart

Testpflicht für Geimpfte in Restaurants in Baden-Württemberg

03.12.2021, 09:57 Uhr | dpa

Auch Geimpfte und Genesene müssen in Baden-Württemberg künftig für den Restaurantbesuch einen negativen Corona-Test vorweisen. Für die Gastronomie gelte künftig die Regel 2G plus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Die Regeln sollen am Samstag in Kraft treten.