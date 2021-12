Stuttgart

Kölner Damen-Tennis-Turnier für Mai 2022 geplant

06.12.2021, 17:29 Uhr | dpa

Das Damen-Tennis-Turnier in Köln soll im kommenden Jahr vom 15. bis 21. Mai seine Premiere feiern. Die Cologne Open sind eins von wie erwartet vier Turnieren der WTA-Tour in der ersten Jahreshälfte 2022 in Deutschland. Den Kalender für die ersten sechs Monate gab die Spielerinnen-Organisation am Montag bekannt. Die für dieses Jahr geplante erste Auflage der Sandplatz-Veranstaltung in Köln war wegen der Corona-Lage verschoben worden.

2022 spielen die Damen zudem wie gewohnt beim Hallen-Sandplatzturnier in Stuttgart (18. bis 24. April) sowie auf Rasen in Berlin (13. bis 19. Juni) sowie in Bad Homburg (19. bis 25. Juni). Im Juli sollen die Damen zudem ebenso wie die Männer in Hamburg aufschlagen.

Die WTA-Saison beginnt am 3. Januar in Adelaide. Zudem stehen in der ersten Januar-Woche zwei Turniere in Melbourne an. Es folgen auf dem Weg zu den Australian Open Events noch einmal in Adelaide und in Sydney. Die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier der Saison gehen am 17. Januar los.

Die Herren starten bereits am Neujahrstag mit dem Mannschaftswettbewerb ATP Cup.