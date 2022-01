Zusammenstoß auf Bundesstraße

Schwerer Unfall mit vier Autos – neun Verletzte

24.01.2022, 09:49 Uhr | dpa, mtt

Vier Autos sind kollidiert, ein großes Trümmerfeld erstreckt sich über die Bundesstraße. Insgesamt neun Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B312 nahe Neckartailfingen bei Stuttgart (Landkreis Esslingen) sind ersten Erkenntnissen nach neun Menschen verletzt worden – vier von ihnen schwer.

Wie ein Sprecher am frühen Montagmorgen sagte, waren bei dem Unfall am Sonntagabend vier Fahrzeuge involviert. Laut einem Reporter vor Ort ereignete sich der Unfall bereits am späten Sonntagnachmittag um kurz vor 17 Uhr.

Reporter vor Ort: Peugeot in Gegenverkehr gerammt

Demnach krachte es an der Stelle, an der die B297 auf die B312 geführt wird. Der 20-jährige Fahrer eines Renault Megane habe ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer 41-jährigen Peugeot-Fahrerin missachtet.

Der Peugeot sei dadurch auf die Gegenfahrbahn gerammt worden und dort mit einem Audi zusammengestoßen. Auch ein Mercedes G-Klasse sei noch in den Unfall involviert gewesen.

Unfall bei Stuttgart: Viele Verletzte schrien um Hilfe

Vor Ort bot sich den Helfern zunächst ein unübersichtliches Bild. Ein immenses Trümmerfeld erstreckte sich über die Bundesstraße. "Jeder schreit, dass er Hilfe braucht", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Neckartailfingen einem Reporter vor Ort.

Dann sei es aber recht schnell eindeutig gewesen, dass die eingeklemmte Frau im Peugeot am dringendsten Hilfe benötigte. Nachdem die Feuerwehr sie aus dem Wagen befreien konnte, wurde sie per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Die anderen Schwerverletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Insgesamt waren laut dem Einsatzleiter Dutzende Helfer vor Ort: 46 Retter der Feuerwehr Neckartailfingen, 22 der Feuerwehr Aichtal, fünf Streifenwagen der Polizei und diverse Notärzte sowie Sanitäter.