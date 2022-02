Stuttgart

VfB Stuttgart will gegen Frankfurt Negativserie beenden

05.02.2022, 01:33 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart will im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag die Wende im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einleiten. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo blieb zuletzt in fünf Spielen ohne Sieg und Tor und holte dabei nur einen Punkt. Neuzugang Tiago Tomás soll dabei helfen, die Torflaute des Tabellen-17. zu beenden.

Den 19 Jahre alten Stürmer hat der VfB Ende Januar vom portugiesischen Meister Sporting Lissabon ausgeliehen. Ob er gegen Frankfurt bereits in der Startelf steht, ließ Matarazzo noch offen. Nicht mit dabei sind der Mittelfeldspieler Nikolas Nartey wegen Knieproblemen und Angreifer Omar Marmoush, der mit Ägypten beim Afrika-Cup spielt. Bei Frankfurt fehlen unter anderem die Offensivspieler Filip Kostic, Daichi Kamada und Ragnar Ache.