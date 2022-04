Polizei vor Ort

Prorussischer Autokorso in Stuttgart gestartet

09.04.2022, 15:10 Uhr | pb, t-online

Unter Auflagen ist ein umstrittener prorussischer Autokorso in Stuttgart gestartet. Im Vorfeld waren 190 Autos angekündigt worden. Die Polizei begleitet die Demonstration.

In Stuttgart hat am Samstagnachmittag ein angekündigter prorussischer Autokorso begonnen. "Derzeit beginnt sich da etwas anzusammeln", bestätigte ein Polizeisprecher t-online. Man beobachte die Veranstaltung weiter. Zur Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge wollte der Sprecher jedoch nichts sagen.



Im Vorfeld hatte der Veranstalter der Demonstration 190 Autos mit Teilnehmern unter dem Motto "Gegen Diskriminierung Russischsprechender" angekündigt. Demnach wolle man vom Stadtbezirk Degerloch von Waldau aus in Richtung Stuttgarter Innenstadt fahren. Auch der Wagenburgtunnel und die Bundesstraße 10/14 wollen die Demonstranten dabei befahren.

Auf Twitter waren am Nachmittag Videos der Ansammlung in Waldau vor dem Fernsehturm zu sehen.

Das Stuttgarter Ordnungsamt hatte die Demonstration im Vorfeld unter strengen Aufnahmen genehmigt. Eine Verbindung zum Krieg in der Ukraine dürfe bei der Demo nicht erkennbar sein, hieß es von einem Sprecher der Behörde gegenüber der "Stuttgarter Zeitung".

Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist es in Deutschland in mehreren Städten zu prorussischen Demonstrationen gekommen – darunter auch Autokorsos in Bonn und Berlin. Die am vergangenen Sonntag abgehaltene Demo in Berlin hatte zu einer Welle der Kritik geführt.



An zahlreichen Autos waren Fahnen in den russischen Farben Weiß-Blau-Rot zu sehen. Auch das Z-Symbol wurde nach Angaben von Berlins Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) gezeigt.



Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte zuletzt ein striktes Durchgreifen der Polizei bei Verstößen gegen Auflagen bei den Demos gefordert: "Das Zeigen des 'Z' verherrlicht Kriegsverbrechen und kann deshalb unserer Ansicht nach strafrechtlich verfolgt werden. Hier brauchen wir ein konsequentes Einschreiten der Polizei."



In Hannover wird am Sonntag ein Autokorso erwartet. Den geplanten Autokorso in Frankfurt wird es hingegen nicht geben, sondern nur eine Versammlung in der Innenstadt mit anschließender Demonstration. Gleichzeitig finden zwei Kundgebungen der ukrainischen Community statt.