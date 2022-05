Ein-Jahres-Bilanz: Opposition rechnet mit Grün-Schwarz ab

Die SPD will die Landtagssitzung am Mittwoch für eine Abrechnung mit der grün-schwarzen Regierung nutzen, die bald ein Jahr im Amt ist. Die stärkste Oppositionsfraktion fragt in der aktuellen Debatte, wann Grüne und CDU endlich Ernst machen wollen mit dem Titel ihres Koalitionsvertrags, der lautet: "Jetzt für morgen." SPD-Fraktionschef Andreas Stoch kritisierte, dass Grün-Schwarz kaum ein angekündigtes Vorhaben angegangen, geschweige denn umgesetzt habe. "Die Landesregierung nimmt die Corona-Folgen und den Krieg in der Ukraine schon jetzt als Entschuldigung für fehlenden politischen Gestaltungswillen. Doch gerade in komplizierten Zeiten muss Politik handeln und Entscheidungen treffen", sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.