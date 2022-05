Der baden-w├╝rttembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat R├╝cktrittsforderungen der Opposition von SPD und FDP im Landtag zur├╝ckgewiesen. Nach einer Sitzung des Innenausschusses r├Ąumte er am Mittwoch in Stuttgart zwar Fehler in der Kommunikation um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen ein, betonte aber, "maximale Aufkl├Ąrung und maximale Transparenz" seien ihm "das Wichtigste".

Strobl ist seit 2016 Innenminister in gr├╝n-schwarzen Koalitionen von Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne). Der CDU-Politiker r├Ąumte am Mittwoch in einer Sondersitzung des Innenausschusses ein, in einer Aff├Ąre um Vorw├╝rfe der sexuellen N├Âtigung durch einen ranghohen Polizisten ein offizielles Schreiben von dessen Anwalt an einen Journalisten weitergegeben zu haben.