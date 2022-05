Nach Kritik: Grüne und CDU ziehen Ein-Jahres-Bilanz

Nach harscher Kritik der Opposition an der Ein-Jahres-Bilanz der Koalition wollen Gr├╝ne und CDU das Bild zurechtr├╝cken. Gr├╝nen-Fraktionschef Andreas Schwarz und sein CDU-Kollege Manuel Hagel ziehen am Donnerstag (11.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz auf der Kulturinsel Stuttgart eine Bilanz ihrer Arbeit. Der Veranstaltungsort ist eine interessante Wahl, denn bei dem Gel├Ąnde handelt es sich um einen ehemaligen G├╝terbahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt, der Anziehungspunkt f├╝r Kunst- und Kulturinteressierte sowie Fl├╝chtlinge sein will.