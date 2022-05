Ermittlungen: Schwarz und Hagel stärken Strobl den Rücken

Die Fraktionschefs von Gr├╝nen und CDU, Andreas Schwarz und Manuel Hagel, haben Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der Aff├Ąre um die Weitergabe von Gerichtsakten den R├╝cken gest├Ąrkt. Der Minister genie├če trotz staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen ihn weiter sein "volles Vertrauen", sagte Schwarz am Donnerstag in Stuttgart. Strobl habe am Mittwoch umfassend Stellung bezogen und er habe keine Grund, an dessen Aussagen zu zweifeln, sagte der Gr├╝nen-Fraktionschef. Er sehe auch keinen Bedarf daf├╝r, dass der Minister sein Amt w├Ąhrend der Ermittlungen ruhen lasse.