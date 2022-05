Hermann zur Causa Strobl: Rücktrittsforderungen wohlfeil

Verkehrsminister Winfried Hermann hat den Umgang der Opposition mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der Aff├Ąre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse kritisiert. Er sei immer wieder erstaunt, wie schnell die Opposition in allen Feldern mit R├╝cktrittsforderungen operiere. "Es ist schon ziemlich wohlfeil, immer gleich den R├╝cktritt zu fordern", sagte der Gr├╝nen-Politiker am Montag in Stuttgart. Die Opposition aus SPD und FDP hatte in der Vergangenheit auch schon Gesundheitsminister Manne Lucha (Gr├╝ne) wegen seines Krisenmanagements in der Corona-Pandemie zum R├╝ckzug aufgefordert. Hermann sagte weiter, zu den Vorw├╝rfen gegen den CDU-Politiker Strobl k├Ânne er sich nicht ├Ąu├čern, er habe noch nicht mit dem Innenminister gesprochen.