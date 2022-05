Strobl wehrt sich: Wirft FDP "billige Effekthascherei" vor

Baden-W├╝rttembergs Innenminister Thomas Strobl hat sich in der Aff├Ąre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse energisch gegen Vorw├╝rfe der Opposition verteidigt. "Dort, wo es kein Geheimnis gibt, kann auch kein Geheimnis verraten werden", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Es sei "richtig und wichtig" gewesen, das Gespr├Ąchsangebot des Anwalts des hochrangigen Polizisten, gegen den wegen sexueller Bel├Ąstigung ermittelt wird, an das Ministerium ├Âffentlich zu machen. Der Vorschlag des Anwalts sei sinngem├Ą├č gewesen: "Wir regeln das auf dem kurzen Dienstweg." Strobl betonte: "Das ist mit mir nicht so zu regeln." Es habe nicht mal den Anschein geben d├╝rfen, "es solle hier etwas gemauschelt oder unter den Teppich gekehrt werden".