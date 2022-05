Grün-Schwarz schafft Widerspruchsrecht bei Windkraft ab

Das Land Baden-W├╝rttemberg will den R├╝ckstand beim Ausbau der Windkraft aufholen und schafft deswegen das Recht auf Widerspruch bei der Genehmigung von Windr├Ądern gr├Â├čtenteils ab. Gr├╝ne und CDU stimmten am Mittwoch im Landtag f├╝r einen entsprechenden Gesetzentwurf. Die Pl├Ąne, die im Herbst in Kraft treten sollen, betreffen Windanlagen mit einer Gesamth├Âhe von mehr als 50 Metern. Der Klageweg bleibt aber offen. Die SPD stimmte einhellig daf├╝r, FDP und AfD votierten dagegen. Sie argumentieren, k├╝nftig w├╝rden B├╝rger beim Bau von Windr├Ądern ├╝bergangen.