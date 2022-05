Experte vor G7-Treffen: Getreide verstärkt Ungleichgewichte

Mit Blick auf BefĂŒrchtungen, dass die neue Ernte in der Ukraine wegen des Krieges stark beeintrĂ€chtigt werden könnte, sagte Hess: "Bisher sieht es so aus, dass sich die schlimmsten Prognosen fĂŒr das laufende Jahr nicht bewahrheiten. Das Getreide ist aber noch nicht reif und noch nicht geerntet." Die vergangene Ernte sei sehr gut gewesen, ein erheblicher Teil davon sei noch eingelagert. "Die Versorgungslage in der Ukraine selbst darf nicht vergessen werden. Die Menschen dĂŒrfen nicht in eine Hungerkrise kommen", warnte Hess.