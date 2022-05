G7-Minister beraten über Krieg und Ernährungssicherheit

├ťber die Folgen des Ukraine-Kriegs f├╝r die globale Ern├Ąhrungssicherheit wollen die Agrarminister der f├╝hrenden westlichen Industriestaaten (G7) in Stuttgart sprechen. Bei dem Treffen auf Schloss Hohenheim wird nach Regierungsangaben auch der ukrainische Ressortchef Mykola Solskyj erwartet. Er wolle ├╝ber die Lage in dem kriegsersch├╝tterten Land berichten. Die zweit├Ągige Konferenz beginnt offiziell am Freitag (11.00 Uhr). Am Donnerstagabend gab es aber schon ein Abendessen, an dem Baden-W├╝rttembergs Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) teilnehmen sollte.