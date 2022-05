Grüne und CDU treffen sich in Haushaltskommission

Gr├╝ne und CDU treffen sich in Haushaltskommission

Die Spitzen von Gr├╝nen und CDU in Baden-W├╝rttemberg treffen sich am Montagabend (19.00) zu Beratungen ├╝ber den n├Ąchsten Doppelhaushalt. Unter der Leitung von Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) will die Koalition im Stuttgarter Staatsministerium die Eckpunkte des Etats f├╝r die Jahre 2023/2024 festlegen.