Umzug der Landtagsbgeordneten würde 200 Millionen kosten

Der von manchen Fraktionen angedachte Umzug von Landtagsabgeordneten ins Neue Schloss in Stuttgarts Mitte w├╝rde knapp 200 Millionen Euro kosten. Das hat das Finanzministerium errechnet, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Diese Variante f├╝r eine neue Unterbringung der B├╝ros der Parlamentarier w├Ąhrend der Sanierung des Hauses der Abgeordneten w├Ąre mit Abstand die teuerste - es gibt aber noch drei Alternativen dazu. Demnach m├╝ssten die beiden Fl├╝gel des Neuen Schlosses f├╝r die neue Nutzung komplett umgebaut werden. Kostenpunkt: allein 80 Millionen Euro. Hinzu k├Ąme, dass das Finanz- und das Wirtschaftsministerium eine neue Bleibe br├Ąuchten.

Vor allem SPD und FDP hatten das Ministerium gebeten, einen Umzug ins Neue Schloss zu pr├╝fen. Wichtig zu wissen: Im Abgeordnetenhaus befinden sich nur noch die B├╝ros von Gr├╝nen und CDU . SPD und FDP sind am Schlossplatz, die AfD im Justizviertel untergebracht.

Die Suche nach einem Ausweichquartier w├Ąhrend der Sanierung des 1987 errichteten Hauses der Abgeordneten war zuletzt mit einigen Querelen verbunden gewesen. Das Vorhaben des Finanzministeriums, drei ├Ąltere H├Ąuser abzurei├čen und mit einem Neubau Platz f├╝r Abgeordnetenb├╝ros in Zentrumsn├Ąhe zu schaffen, wurde im Oktober von Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) gestoppt. Grund war Kritik am Umgang des Finanzministeriums mit langj├Ąhrigen Mietern der g├╝nstigen Wohnungen in den H├Ąusern, die abgerissen werden sollten.