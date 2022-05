Lieber in Knast als zur AfD: Kretschmann stützt Präsidentin

Lieber in Knast als zur AfD: Kretschmann st├╝tzt Pr├Ąsidentin

F├╝r die AfD war das ein schwerer Affront: Landtagspr├Ąsidentin Muhterem Aras (Gr├╝ne) hat auf eine Sch├╝lerfrage hin gesagt, sie w├╝rde lieber einen Monat ins Gef├Ąngnis gehen als lebenslang Mitglied der AfD sein zu m├╝ssen. Nun st├Ąrkte Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann seiner Parteifreundin den R├╝cken: "Meine Antwort w├Ąre nicht so weit weg gewesen von der von Frau Aras", sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Er sei aber heilfroh, dass sich diese Frage nicht wirklich stelle.