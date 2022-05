Kritik an Bischof Bätzing zu Beginn des Katholikentags

Stuttgart Kritik an Bischof BĂ€tzing zu Beginn des Katholikentags Von dpa 25.05.2022 - 13:53 Uhr Lesedauer: 1 Min. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg BĂ€tzing. (Quelle: Nicolas Armer/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Kurz vor der Eröffnung des Katholikentags in Stuttgart wird auch aus der Kirche Kritik an dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg BĂ€tzing, laut. "Ich bin perplex und ĂŒberrascht", sagte der Bischof des gastgebenden Bistums Rottenburg-Stuttgart, Gebhard FĂŒrst, bei der Auftaktpressekonferenz am Mittwoch. "Ich kenne den Umfang jetzt nicht genau, aber ich wĂŒrde in meiner Diözese so etwas niemals tun."

Durch die "Zeit"-Beilage "Christ & Welt" war am Dienstag bekannt geworden, dass BĂ€tzing in seinem Limburger Bistum einen Pfarrer trotz VorwĂŒrfen sexueller BelĂ€stigung befördert hatte. Der Priester soll demnach im Jahr 2000 eine evangelische Pfarrerin in Ausbildung verbal und körperlich sexuell belĂ€stigt haben. Derselbe Pfarrer belĂ€stigte den Recherchen zufolge eine angehende Gemeindereferentin zwischen 2006 und 2007. Ein Sprecher von BĂ€tzing sagte dazu, BĂ€tzing habe eine Ermahnung gegen den Priester ausgesprochen. Weil der Priester Reue gezeigt und sich bei der Gemeindereferentin fĂŒr sein Verhalten entschuldigt habe, habe er ihn aber doch zum Bezirksdekan ernannt.