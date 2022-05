Steinmeier: Pandemie hat Spuren hinterlassen

Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier hat sich ├╝ber die Ersch├╝tterungen und Verwerfungen in der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie besorgt gezeigt. "Diese Pandemie hat Spuren hinterlassen", sagte der Bundespr├Ąsident am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Katholikentags in Stuttgart. "Sie hat eine Dynamik entfaltet, mit der ich selbst auch nicht gerechnet habe." Es habe Konflikte und Streit gegeben am Arbeitsplatz, in den Familien und in den Vereinen. Er habe sich angesichts der Dynamik oft gefragt, wie von heute auf morgen und im Umgang mit einer Krankheit eine solche Unvers├Âhnlichkeit in die Sprache hineinkommen k├Ânne.