Scholz: Briten abhängiger denn je von der City of London

Großbritannien ist nach EinschĂ€tzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) abhĂ€ngiger denn je von der City of London, dem Finanzviertel mit den großen Investmentbanken. Der Brexit sei wesentlich dadurch zu erklĂ€ren, dass sich viele in Großbritannien abgehĂ€ngt gefĂŒhlt hĂ€tten, sagte Scholz am Freitag beim Katholikentag in Stuttgart. "Da haben ganz viele gesagt: "Die City of London beherrscht hier das ganze Land, es geht nie um uns" und haben dann eine Entscheidung getroffen, die vor allem diejenigen bezahlen, die sie getroffen haben."