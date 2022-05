Kretschmann: Als Ministerpräsident nur "Provinzhäuptling"

Baden-W├╝rttembergs Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (74) traut dem Bischof der Di├Âzese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard F├╝rst (73), durchaus zu, in seine Rolle als Regierungschef zu schl├╝pfen. "Ich bin sicher, das k├Ânnte der aus dem Stand" sagte der Landespolitiker am Samstag auf dem Katholikentag in Stuttgart auf die Frage, welche Tipps er bei einem "eint├Ągigen Seitenwechsel" an den Geistlichen h├Ątte. F├╝rst sei Teil der Weltkirche mit ├╝ber einer Milliarde Gl├Ąubigen, sagte Kretschmann. "Ich bin jetzt eingebunden in die Bundesrepublik Deutschland und die Europ├Ąische Union. Aber letztlich bin ich doch nur ein Provinzh├Ąuptling", verglich der Gr├╝ne die beiden F├╝hrungs├Ąmter in Kirche und Politik.