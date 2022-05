Suche nach Ausweichquartier: Präsidium bespricht Optionen

Das Landtagspr├Ąsidium und das Finanzministerium wollen am Dienstag ├╝ber die Sanierung des Hauses der Abgeordneten und das m├Âgliche Ausweichquartier sprechen. Die Unterbringung der Parlamentarier in der Zeit des Umbaus hatte zuletzt f├╝r einigen Streit gesorgt. Das Vorhaben des Finanzministeriums, drei ├Ąltere H├Ąuser abzurei├čen und mit einem Neubau Platz f├╝r Abgeordnetenb├╝ros in Zentrumsn├Ąhe zu schaffen, wurde im Oktober von Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) gestoppt. Grund war Kritik am Umgang des Finanzministeriums mit langj├Ąhrigen Mietern der g├╝nstigen Wohnungen in den H├Ąusern, die abgerissen werden sollten.