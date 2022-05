Aktualisiert am 31.05.2022 - 21:05 Uhr

Aktualisiert am 31.05.2022 - 21:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Landtag arbeitet die Aff├Ąre um Innenminister Thomas Strobl (CDU) und ein von ihm durchgestochenes Anwaltsschreiben in einem Untersuchungsausschuss auf. Das haben die Fraktionen von SPD und FDP am Dienstag beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Der Ausschuss soll auch die Bef├Ârderungspraxis und das Thema sexuelle Bel├Ąstigung bei der Polizei unter die Lupe nehmen. Der Landtag d├╝rfte sich bereits am Mittwoch mit dem Thema befassen.

Stuttgart: Ermittlungen wegen sexueller Bel├Ąstigung und Geheimnisverrats

Der CDU-Politiker und Vize-Regierungschef Strobl steht massiv unter Druck, weil er ein Schreiben des Anwalts eines ranghohen Polizisten an einen Journalisten weitergeleitet hatte. Gegen den Beamten wird wegen sexueller Bel├Ąstigung ermittelt, er ist vom Dienst suspendiert.

In dem Schreiben bot der Anwalt des Polizisten der Hausspitze ein pers├Ânliches Gespr├Ąch mit dem beschuldigten Beamten an. Strobl sah darin ein "vergiftetes Angebot". Er habe mit der Weitergabe des Schreibens an einen Journalisten f├╝r "maximale Transparenz" sorgen und verhindern wollen, dass die andere Seite das Schreiben lanciert und der Vorwurf der Mauschelei aufkommt.