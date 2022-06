Weitergabe eines Anwaltschreibens Opposition fordert Untersuchungsausschuss in Causa Strobl Von dpa Aktualisiert am 01.06.2022 - 10:09 Uhr Lesedauer: 2 Min. Thomas Strobl unterh├Ąlt sich mit zwei Polizisten (Archivbild): Baden-W├╝rttembergs Innenminister muss allm├Ąhlich um seinen Posten bangen. (Quelle: ULMER Pressebildagentur/imago-images-bilder)

SPD und FDP fordern eine konsequente Aufarbeitung der Strobl-Aff├Ąre ÔÇô mit Erfolg. Die Abstimmung ├╝ber einen Untersuchungsausschuss kann noch heute erfolgen: Die Chancen f├╝r die Opposition stehen gut.

Der baden-w├╝rttembergische Landtag stimmt am Mittwoch ├╝ber die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufkl├Ąrung der Aff├Ąre um Innenminister Thomas Strobl (CDU) und die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an einen Journalisten ab. Die Fraktionen von SPD und FDP hatten am Dienstag die Einsetzung eines solchen Ausschusses beschlossen, das Landtagspr├Ąsidium nahm die Einsetzung noch am Abend auf die Tagesordnung. Der Ausschuss soll nicht nur das Verhalten Strobls, sondern auch die Bef├Ârderungspraxis und sexuelle Bel├Ąstigung bei der Polizei unter die Lupe nehmen.

Zwei Fraktionen gen├╝gen, um den Untersuchungsausschuss durchzusetzen - die Regierungsfraktionen k├Ânnen ihn auch mit ihrer Mehrheit nicht verhindern. Gr├╝ne und CDU betonten, sich an der Aufkl├Ąrung beteiligen zu wollen. Es gibt dem Vernehmen nach aber Hinweise, wonach der Ausschuss am Mittwoch noch nicht eingesetzt, sondern per Gesch├Ąftsordnungsantrag zun├Ąchst an den St├Ąndigen Ausschuss verwiesen werden soll - womit sich das Vorhaben verz├Âgern w├╝rde.

Strobl-Aff├Ąre: AfD unterst├╝tzt Entscheidung von SPD und FDP

Es d├╝rfte etwa fraglich sein, ob die Regierungsfraktionen den von SPD und FDP vorgeschlagenen Ausschuss-Titel "Machtmissbrauch" mittragen. Die AfD hatte am Dienstag deutlich gemacht, den Untersuchungsausschuss gegen Strobl unterst├╝tzen zu wollen.

Der Vize-Regierungschef steht massiv unter Druck, weil er ein Schreiben des Anwalts eines ranghohen Polizisten an einen Journalisten weitergeleitet hatte. Gegen den Beamten wird wegen sexueller Bel├Ąstigung ermittelt, er ist vom Dienst suspendiert. In dem Schreiben bot der Anwalt des Polizisten der Hausspitze ein pers├Ânliches Gespr├Ąch mit dem beschuldigten Beamten an.