Entspannen im Grünen

Die schönsten Parks in Wolfsburg für Erholung und Aktivitäten

27.05.2020, 18:59 Uhr | t-online.de

Wer die Stadt Wolfsburg im Osten von Niedersachsen besichtigt, ist vermutlich überrascht über das vielfältige Angebot an Grünflächen und Parks, denn die Stadt ist als Industrie- und Automobilzentrum bekannt.

Mit seinem Stadtforst, den Naturschutzgebieten, dem Allerpark und Allersee oder dem großzügigen Gelände rund um die Autostadt ist Wolfsburg mit grünen Oasen reich bestückt. Die Wolfsburger Parks verfügen über zahlreiche Angebote für die Freizeitgestaltung und bieten aktiven Menschen wie Erholungssuchenden gleichermaßen Raum, neue Energie und Kraft zu tanken.

Riesig und schier grenzenlos scheinen die Möglichkeiten im Allerpark, einem der abwechslungsreichsten Freizeitparks in Deutschland. Er befindet sich rund um den Allersee im Zentrum von Wolfsburg. Hier gibt es für Menschen unterschiedlicher Interessen zahlreiche Attraktionen für eine spannende und aktive Freizeitgestaltung. Das Angebot reicht vom Badeland über verschiedene Outdoor-Sportmöglichkeiten bis hin zu kulinarischen Erlebnissen in der ansässigen Gastronomie:

Erlebnis- und Freizeitbad BadeLand Wolfsburg

Beachvolleyball

Volkswagen Arena

Strike Bowling- und Eventcenter

Hochseilgarten

EisArena

Campingplatz

AOK Station

Wasserski auf dem Arenasee

Stand up Paddling auf dem Allersee

Diverse Spielplätze

Hundefreilauf





Bunt gefärbte Blätter in einem Wald: Auch der Stadtwald in Wolfsburg ist eine grüne Erholungsoase (Symbolbild). (Quelle: Chromorange/imago images)



Einen hohen Nutzen als Natur- und Erholungsraum für die Wolfsburger Bürger und Besucher bietet der Stadtwald. Wolfsburg verfügt über eine große Fläche an Wald, der der Stadt in der Mitte des letzten Jahrhunderts als „städtischer Entwicklungsraum“ übereignet wurde. Im Wolfsburger Stadtforst finden zahlreiche Tiere und Pflanzen Heimat. Die Menschen erleben Natur zum Anfassen und finden Möglichkeiten der Regeneration, für Sport und Begegnung.

Ein Storch sitzt auf seinem Nest: Im Ilkerbruch sind die Tiere heimisch (Symbolfoto). (Quelle: BildFunkMV/imago images)



Das Naturschutzgebiet Ilkerbruch befindet sich im Nordwesten von Wolfsburg und ist wertvoller Lebensraum für zahlreiche Vogelarten und viele andere Tiere. Von Wasser- und Grünlandflächen umgeben finden Besucher vor allem eines: Ruhe und Entspannung. Wer Zeit und Geduld mitbringt, kann die Bewohner des Gebiets in ihrem Verhalten beobachten und kommt ins Staunen. Das Ilkerbruch ist eine Oase unberührter, ungestörter Natur.

Blick auf das Schloss Wolfsburg im Schlosspark: Die Grünanlage rund um das Schloss ist 26 Hektar groß. (Quelle: Blossey/Archivbild/imago images)



Der circa 26 Hektar große Schlosspark um das Wolfsburger Schloss ist als englischer Landschaftsgarten gestaltet und lädt zum Verweilen ein. Die gepflegte Grünanlage umfasst außerdem einen kleinen Barockgarten und Skulpturenpark. Südlich schließt die Aller den Park ab. Im Sommer finden im Schlosspark häufig Veranstaltungen statt. Im Jahr 2004 wurde im Park die Landesgartenschau ausgerichtet, wozu die Anlage um drei kreisförmige Gärten erweitert wurde, die auch bis heute noch erhalten geblieben sind.

Hochhaus am Großen Schillerteich in Wolfsburg: Das Ufer des Sees lädt zu einem Spaziergang ein. (Quelle: Steinach/Archivbild/imago images)



Die Parkanlage des Großen Schillerteichs im Zentrum der Stadt lädt rund um die Uhr zum Entspannen ein. Im Gegensatz zum Trouble am Allersee bietet der Park Ruhe. So führt am Ufer des 400 Meter langen Sees ein Gehweg entlang, der für ausgiebige Spaziergänge oder Joggingrunden um den See genutzt wird. Gerne finden im Park Veranstaltungen statt, wie beispielsweise alle zwei Jahre das Kinderfestival „Luftsprünge“. Einen halben Kilometer südlich liegt der Kleine Schillerteich, zusammen bilden die beiden Seen das Regenrückhaltebecken der Stadt.

Autotürme im Kundencenter der VW Autostadt in Wolfsburg: Auch hier können Wolfsburger und Besucher im Grünen und am Wasser sitzen. (Quelle: Schöning/Archivbild/imago images)



Wer einen modernen Park sucht, kann die Autostadt Wolfsburg unweit des Phaeno Museums besuchen. Auf dem riesigen Gelände im Zentrum befindet sich eine stimmungsvoll angelegte Park- und Lagunenlandschaft. Die neue Architektur des Parks ist außergewöhnlich und reizvoll. Täglich von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr können Besucher durch die Autowelt schlendern. Vom Restaurant aus genießen die Besucher einen herrlichen Blick über das Areal von Volkswagen.

