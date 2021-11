Wolfsburg

Dortmund-Torjäger Haaland in Wolfsburg zunächst auf der Bank

27.11.2021, 14:59 Uhr | dpa

Torjäger Erling Haaland von Borussia Dortmund sitzt am Samstag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg zunächst nur auf der Bank. Seine Rückkehr in den Kader des BVB und damit auch die Möglichkeit zu einem Comeback in der Fußball-Bundesliga kommen für den 21 Jahre alten Norweger jedoch deutlich früher als erwartet. Haaland war zuletzt am 19. Oktober in der Champions League zum Einsatz gekommen. Danach trat bei ihm eine hartnäckige Verletzung am Hüftbeuger wieder auf. Ziel seines Clubs war es immer, den Mittelstürmer noch in diesem Jahr wieder fit zu kriegen. Ab 15.30 Uhr in Wolfsburg werden zunächst Donyell Malen, Marco Reus und Marius Wolf die Dortmunder Offensive bilden.