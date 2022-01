Wolfsburg

Bericht: VfL Wolfsburg will Stürmer Max Kruse zurückholen

30.01.2022, 17:29 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will nach Informationen des "Kicker" Max Kruse vom 1. FC Union Berlin zurückholen. Wie das Magazin am Sonntagnachmittag online berichtete, soll der 33 Jahre alte Offensivspieler nach dem Willen der Niedersachsen noch diesen Monat - sprich bis Montag - an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Bereits zwischen 2015 und 2016 spielte Kruse im Dress der "Wölfe" und erzielte neun Tore. In seiner bisherigen Bundesliga-Laufbahn lief er für den SV Werder Bremen, für den SC Freiburg und für Borussia Mönchengladbach auf. Bei seinem aktuellen Verein endet der Vertrag nach dieser Saison. Kruse schoss für die Berliner in 38 Ligaspielen 16 Treffer und gehört zu den absoluten Leistungsträgern.