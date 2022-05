VW-Führung informiert Aktionäre - Neuer Aufseher aus Katar

Bisher hĂ€lt der Konzern den AbwĂ€rtsrisiken nicht zuletzt dank seines guten GeschĂ€fts mit Oberklasseautos und mit weiteren KostenkĂŒrzungen stand. Im ersten Quartal verdiente er rund 6,7 Milliarden Euro - fast doppelt so viel wie Anfang 2021. Vorstandschef Herbert Diess kĂŒndigte in einem vorab veröffentlichen Auszug seines Redetextes an: "Unter erneut erschwerten UmstĂ€nden in 2022 geht der Umbau kraftvoll voran."