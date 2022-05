Jens Rothe ins Präsidium des VW-Aufsichtsrates gewählt

Die sĂ€chsischen VW-Standorte sind fortan im PrĂ€sidium des Aufsichtsrates in Wolfsburg vertreten. Jens Rothe, Gesamtbetriebsratschef von Volkswagen Sachsen, wurde am Donnerstag in das Gremium gewĂ€hlt. Der 51-JĂ€hrige gehört bereits seit Oktober dem Aufsichtsrat der AG an. Dessen achtköpfiges PrĂ€sidium ist nach Unternehmensangaben eine zentrale Schaltstelle innerhalb des Kontrollgremiums. Es bereite die Sitzungen vor und lege inhaltliche Weichenstellungen fest, hieß es.