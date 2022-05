Wolfsburg trifft auf den deutschen Meister Bayern München

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison empf├Ąngt der VfL Wolfsburg den deutschen Fu├čball-Meister FC Bayern M├╝nchen. In der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Volkswagen-Arena geht es f├╝r beide Teams nur noch um einen w├╝rdigen Abschluss. Bayern wird nach einem Unentschieden (Stuttgart) und einer Niederlage (Mainz) an drei Punkten interessiert sein. Der VfL hat vor zwei Wochen den Klassenverbleib erreicht.