Wolfsburg-Fans zünden Pyro: Bayern-Spiel startet später

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern M├╝nchen in der Fu├čball-Bundesliga ist einige Minuten verz├Âgert angepfiffen worden. Etwa 20 maskierte VfL-Anh├Ąnger brannten am Samstag in der Nordkurve gr├╝n-wei├če Pyrotechnik ab. Nach Durchsagen in der Volkswagen-Arena stellten die M├Ąnner die Aktion wenige Minuten sp├Ąter ein.